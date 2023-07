Presentata a due passi dal mare e con il mare come ispirazione, ecco la nuova maglia del Genoa. Firmata da Robe di Kappa, la divisa è stata presentata oggi al Village della Ocean Race a Genova, e ovviamente è particolarmente importante perché è quella che il Grifone vestirà nell'anno del suo ritorno in Serie A.

La maglia 2023-2024 del Genoa

Sul sito ufficiale del Genoa tutti i segreti della nuova maglia e quando acquistarla: "La KOMBAT PRO 2024 GENOA CFC garantisce la storica divisione in quarti e il design si ispira al mare, simbolo di Genova e della Liguria, regione con il più alto tasso di bandiere blu (34), con una texture che vuole ricordare le onde. Il prototipo cavalca la tecnologia PRO KOMBAT™, compendiando l’identità con la storia del club. Nell’inserto sul retro del collo è applicato il lettering “DALL’INIZIO, PER SEMPRE 130°”, per celebrare l’anniversario che cade il 7 settembre.

La maglia è stata rivelata all’interno degli eventi correlati a Ocean Race – The Grand Finale, la gara a vela intorno al mondo, sui canali di comunicazione di Kappa® e Genoa CFC tramite video e immagini. Il concetto alla base del lancio è il “mare dentro”, come elemento naturalistico del capoluogo ligure e, ancora più, come condizione quasi esistenziale in cui ogni tifoso è goccia e parte integrante di una comunità.

La maglia Home 2024 sarà disponibile a breve nella versione “KOMBAT™ extra” al Genoa Store e online, mentre la “KOMBAT™ pro” può essere preordinata a partire dal 3 luglio sul sito ufficiale www.genoacfc.it e acquistata in un secondo momento".

Il video della nuova maglia del Genoa