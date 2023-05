Poule Scudetto Serie D, il Sestri Levante batte subito il Lumezzane

Il Sestri Levante continua la sua marcia trionfale e dopo aver conquistato la promozione in Serie C punta allo Scudetto della Serie D. La vittoria di oggi 2-1 contro il Lumezzane in trasferta mette in discesa la strada per il passaggio del turno.

Lumezzane-Sestri Levante 1-2, la cronaca

Sotto una pioggia battente e su un campo non certo dall'odor di Primavera succede tutto nel primo tempo. Gli ospiti partono subito aggressivi e trovano il vantaggio con un mancino potente e preciso di Furno al settimo minuto. Dopo una rete annullata a Pisano per fuorigioco, il Sestri Levante raddoppia con un gran gol in tuffo di testa di Marquez al 21′. Il Lumezzane, frastornato dall’avvio sprint dei liguri, si riassesta e al 32′ colpisce: Pesce calcia di mancino dal limite dell’area e il suo tiro trova una decisiva deviazione di Antonelli per la rete che accorcia le distanze.

Nella ripresa i rossoblù spingono e mettono alle corde gli ospiti, senza però riuscire a creare troppi pericoli alla porta di Anacura. L’occasione migliore capita sulla testa del subentrato Calì, vicinissimo alla rete su cross di Mauri.

Il Sestri Levante vola così in testa al girone e nella prossima giornata, mercoledì, riposerà aspettando il risultato di Lumezzane-Legnago con i secondi che saranno l'avversario dei corsari nell'ultimo e decisivo match per il passaggio del turno domenica 21 maggio.

Lumezzane-Sestri Levante 1-2, il tabellino

LUMEZZANE (4-3-1-2) Tota; Troiani (13’ st Calì), Tortelli, Pisano, Rigo; Antonelli (40’ st Sperti), Pesce (31’ st Parravicini), Poledri; Spini (13’ st Regazzetti); Mauri, Luca Forte (27’ st Alessandro). (Filigheddu, Pogliano, Parodi, Squarzoni). All. Franzini.

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2) Anacura; Podda, Pane, Oliana, Furno; Troiano (35’ st Casagrande), Raggio Garibaldi, Parlanti (39’ st Masini); Candiano; Marquez (23’ st Cirrincione), Riccardo Forte (30’ st Conti). (Pucci, Nenci, Daniello, Rovido). All. Barilari.

ARBITRO Liotta di Castellamare di Stabia

RETI Pt 7’ Furno, 21’ Marquez, 32’ Antonelli.

NOTE Spettatori 250 circa. Ammoniti Marquez, Pisano, Calì, Pesce, Anacura. Angoli: 5-7. Recupero: 2’, 5’.