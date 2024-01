Lucchese-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Gorgone e Barilari

Rialzare subito la testa per rimanere agganciati al treno salvezza diretta, il Sestri Levante non può più sbagliare e dopo la sconfitta con il Pontedera cerca punti contro la Lucchese per lasciare il terzultimo posto. I liguri sfidano i toscani che hanno 24 punti e sono undicesimi in graduatoria a meno due dai playoff e continuano a vivere un'altalena di risultati che li ha portati nelle ultime quattro a vincere una gara, perderne due e pareggiarne un'altra.

Qualche dubbio per Barilari alla vigilia del match, difesa confermata con Pane e Oliana davanti ad Anacoura, a centrocampo Sandri dovrebbe spuntarla su Raggio Garibaldi e Candiano potrebbe arretrare per lasciare spazio ad un tridente più offensivo del solito con il rientrante Forte e Gala alle spalle di Margiotta. In panchina i due nuovi acquisti Schirru e Omoeregbe con quest'ultimo che potrebbe essere la vera sorpresa visto che è in ballottaggio con Gala per una maglia da titolare. La Lucchese schiera il 3-4-1-2 con Rizzo Pinna alle spalle di Yeboah e Magnaghi in attacco.

Lucchese-Sestri Levante, le probabili formazioni

Lucchese (3-4-1-2) Chiorra, Tiritiello, Fazzi, Benassai; Quirini, Gucher, Cangianiello, De Maria; Rizzo Pinna; Magnaghi, Yeboah

Sestri Levante (4-3-2-1) Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Furno; Candiano, Sandri, Parlanti; Gala, Forte, Margiotta

Lucchese-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida tra Lucchese e Sestri Levante di questa sera alle 20,45 sarà trasmessa in diretta tv su Sky al canale numero 254 mentre in streaming le immagini sarà su Now TV, il servizio on demand del colosso televisivo.