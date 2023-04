Lucchese-Entella, Volpe: "Concentrati solo su di noi"

E' già tempo di tornare in campo per l'Entella che domani alle 20,30 sfida la Lucchese nella terzultima giornata di campionato. I chiavaresi sono reduci da tre vittorie di fila che gli hanno permesso di agganciare la Reggiana in testa alla classifica. La promozione diretta è quindi a portata di mano ma non si possono fare passi falsi cominciando da domani contro una squadra non in grande forma, ma che in passato ha sempre dato parecchi grattacapi ai liguri.

Volpe parla alla vigilia di Lucchese-Entella

Alla vigilia del match parla il tecnico dell'Entella al sito ufficiale del club Gennaro Volpe: “Domani sera giocheremo l’ennesima partita importante della nostra stagione. Abbiamo fatto tanta strada per arrivare fin qui e passato momenti belli e meno belli. Una cosa però è certa: nessuno ci ha regalato niente. Se conquisti 74 punti vuol dire che qualcosa di buono l’hai fatto. Merito di un gruppo che non hai mai mollato. Ora però è il momento di non pensare troppo, ma di vivere tutto al massimo e concentrarsi solo ed esclusivamente su noi stessi senza pensare ad altro.

“Sappiamo che giocheremo contro una formazione che ha giocatori importanti e un obiettivo da raggiungere. Il mio è un gruppo che sta dando il massimo. Domenica scorsa, nella difficoltà, i ragazzi sono riusciti a tirare fuori, ancora una volta, quel qualcosa in più che ci ha permesso di vincere la partita. La nostra grande sfida ora è migliorare ed essere ogni giorno migliori del giorno prima. La base deve essere sempre il lavoro, il sudore e la fatica. Perché solo con la voglia di fare sempre il massimo si possono ottenere dei risultati”.