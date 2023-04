Lucchese-Entella, le probabili formazioni: le scelte di Maraia e Volpe

Terzultimo atto per il campionato di Serie C e l'Entella sfida la Lucchese in trasferta. I chavaresi sono primi in classifica insieme alla Reggiana, impegnata contro la Fermana, e cercano il sorpasso per dare l'assalto alla Serie B. La squadra di Volpe arriva alla sfida da tre vittorie consecutive mentre i padroni di casa non vincono da quattro gare con tre pareggi e una sconfitta.

I liguri si approcciano al match con la difesa in emergenza, non ci sarà Pellizzer infortunato e anche Chiosa è vicino al forfait per un problema fisico accusato nell'ultima gara. Volpe conferma la linea a tre davanti a Borra con Sadiki e Reali insieme all'inamovibile Parodi. Viaggia verso la conferma Tenkorang a destra dopo il gol che è valso il successo sul Pontedera. Per il resto confermato l'undici dell'ultima sfida con Ramirez alle spalle della coppia offensia Merkaj-Zamparo.

Lucchese-Entella: le probabili formazioni

Lucchese (4-3-3) Coletta, Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello, Di Quinzio, Visconti; Bruzzaniti, Panico, Fabbrini.

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Sadiki, Reali; Tenkorang, Corbari, Paolucci, Favale; Ramirez; Merkaj, Zamparo.

Lucchese-Entella in diretta tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming integralmente da Eleven Sport. Lucchese-Entella è stata inserita anche nel programma della diretta gol di Sky che andrà in onda al canale 252 e su Now TV con collegamenti in diretta nei momenti salienti della gara.