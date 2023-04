Entella, verso la Lucchese: è emergenza difesa

Meno due alla sfida tra Lucchese ed Entella con i chivaresi che vanno a caccia della quarta vittoria di fila per provare il sorpasso sulla Reggiana a tre giornate dalla fine e portarsi al primo posto in classifica, l'unico che vale la promozione diretta in Serie B. Il gap con gli emiliani che sembrava incolmabile è ridotto a zero, adesso le due formazioni sono appaiate in cima alla graduatoria e i liguri sono artefici del proprio destino.

Lucchese-Entella, problemi in difesa per Volpe

Volpe in vista del match di giovedì alle 20,30 sta cercando la formazione migliore ma, come ricorda Il Secolo XIX, potrebbe dover rinunciare ad alcuni importanti gocatori. Il giovane trequartisa Meazzi non è al meglio, Clemenza sta ancora recuperando dal brutto infortunio al ginocchio e non ci sarà, possibile invece il rientro di Zappella.

I problemi arrivano dalla difesa con Pellizzer out per un problema fisico e Chiosa a rischio dopo essere uscito malconcio dal match di sabato scorso con il Pontedera. Il rischio è quindi quello di non avere a disposizione due dei tre titolari della retroguardia, con il solo Parodi pronto a giocare. Le alternative al suo fianco sono solo Reali e Sadiki che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, difficile infatti un cambio di modulo visto che proprio l'introduzione del 3-4-1-2 è stata la chiave di volta della stagione dell'Entella.