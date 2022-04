Little Club James, Luca Calzetta nuovo responsabile dell'area tecnica

Un breve comunicato stampa per una annunciare un nuvovo innesto in società: "La Società Little Club James, è lieta di rendere noto di aver stretto un rapporto di collaborazione con Luca Calzetta che a far data da oggi sarà il nuovo Responsabile dell'area tecnica avendo sottoscritto un rapporto di collaborazione con scadenza al termine della stagione sportiva 2022/23. A Luca i migliori auguri di un buon lavoro".

La firma sull'ultimo augurio è del presidente Sergio Morelli che dopo questo "colpo di mercato" continuerà a guardare con molta attenzione alla sua prima squadra che milita nel campionato di Promozione, girone B, I rossoblu nell'ultima giornata hanno dato vita al più bello spettacolo della domenica nella sfida contro il Marassi. Alla fine è arrivata la sconfitta, ma il 4-3 finale è stata un'altalena di emozioni dal primo all'ultimo minuto. La classifica vede il Little Club ora al quintultimo posto con 28 punti, ma Levanto e Tarros Sarzanese sono solo a più tre e più quattro, il tempo per andare a riprenderle c'è, anche se non bisogno dimenticare di guardarsi anche le spalle visto che il Real Fieschi è a 25 punti