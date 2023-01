Colpo di mercato del Little Club James

Un nuovo rinforzo per continuare la scalata in classifica e provare a inserirsi in zona playoff nel girone B di Promozione. Il Little Club James riaccoglie Gabriele Siddi e lo potrà schierare fin dalla prossima gara contro la Caperanese, un vero e proprio scontro diretto. I rossoblu sono infatti sesti con 23 punti, i prossimi avversari sono quarti a 27, in mezzo c'è il Don Bosco Spezia a 24 nell'ultima piazza che vale l'accesso ai playoff.

Nuovo acquisto per il Little Club James

La società ha comunicato l'ufficialità del nuovo acquisto direttamente sulla sua pagina Facebook: "Nella nostra prima squadra! A distanza di alcuni anni, ecco il forte centrocampista classe 2003 Gabriele Siddi. Il giocatore era cresciuto nella James dell'allora mister Marco Marzi arrivando fino alle finali regionali nella mitica leva 2003. Poi due stagioni nella Juniores Nazionale della Lavagnese e l'inizio di anno al Rapallo in Eccellenza".