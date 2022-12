Little Club James, il presidente Morelli: "Tanti infortuni, ma il campionato è in linea con le aspettative"

Nel girone B di Promozione il Little Club James si affaccia verso le zone alte della classifica. La vittoria contro il Molassana di domenica scorsa ha portato i rossoblu a quota 19 punti, a meno due dai playoff e soprattutto a più sette sui playout.

Risultati decisamente apprezzati dal presidente Sergio Morelli che sui social della società spiega: "Se devo essere sincero sino all'anima, devo dire che - punto più o punto meno - siamo proprio dove pensavo che saremmo stati. Ragazzi giovani ma motivatissimi, ragazzi più esperti disposti a sacrificarsi per tutti e in tutti, una struttura societaria esigua ma valida, be', confermo, siamo proprio dove pensavo che saremmo arrivati. E la dea bendata non ci è stata per niente amica, con la marea di infortuni che abbiamo avuto. Altrimenti saremmo certamente su qualche gradino più in su. Ma comunque va benissimo così".

Domenica il derby con il San Desiderio importante anche per la classifica visto che gli avversari hanno 20 punti: "Ogni partita, dopo tantissimi anni che sono in questo mondo, ho capito che ha una propria storia. Ma certamente quella col Sande è una partita con la P maiuscola. E il Little, come sempre, col suo grande allenatore e i suoi grandi ragazzi, la preparerà con accuratezza, impegno, sacrificio e voglia di fare sempre meglio".

Purtroppo sarà un derby triste, il primo senza il presidente gialloblu Silvio Frangioni: "Mentre sto parlando penso a lui - conclude Morelli - non come Presidente del “Sande”, ma solo a Frangioni come Amico. Quanti discorsi abbiamo fatto, quanti caffè, quante idee.. Ma ora Fran (come lo chiamavo io) ci guarda certamente da lassù e da lassù ci manderà il suo sorriso. Ciao Amico mio. Ora senza di te siamo tutti un po' più poveri".