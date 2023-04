Liguria under 19 campione d'Italia: storico successo nel Torneo delle Regioni

Storico successo al Torneo delle Regioni under 19 per la Liguria che batte 6-4 il Friuli Venezia Giulia dopo i calci di rigore e trionfa nella finalissima giocata allo stadio 'Silvio Piola' di Vercelli. Prima storica affermazione per la Lnd Liguria del presidente Giulio Ivaldi in questa categoria a livello nazionale. Nel girone di qualificazione 7 punti e primo posto davanti a Campania, Sardegna e Toscana, tra quarti di finale e semifinale battuti invece i comitati provinciali di Trento e Bolzano.

Friuli in vantaggio nel primo tempo

Partono forte i friulani ma Scalvini fa buona guardia, i liguri di mister Giuseppe Chiappucci si fanno vedere in fase avanzata al 12′: Graziani si libera bene sulla trequarti, si accentra e calcia un destro potente che, però, viene deviato in calcio dopo aver colpito un difensore rivale. Al 20′ i friulani vanno a un passo dal sbloccare il risultato: Tell riceve la sfera sulla corsia e crossa coi contagiri verso l’area di rigore dove sopraggiunge Schiavon, con un tempismo perfetto, che colpisce di testa ma Scalvini ha un riflesso stratosferico e nega il vantaggio friulano con un intervento felino.

Poco dopo Musumeci sfonda sulla destra giunto sulla linea di fondo rientra sul piede sinistro salta il difensore e si trova davanti a Scalvini che esce si allunga e tocca la palla facendo perdere il tempo all’attaccante friulano che non riesce a concludere. Al 29′ la formazione allenata da Chiappucci protesta con veemenza per un contatto tra Bozzo e Graziani in area di rigore, ma per il direttore di gara non vi sono gli estremi per indicare il dischetto. Al 35′ Jebbar conquista palla facendo pressing sulla trequarti e si invola verso la porta avversaria, ma entrato in area perde il passo, anche per l’intervento del difensore friulano che con una sportellata impedisce la conclusione al bomber ligure. Al 36′ triangolo D’Angelo-Clarin-D’Angelo che entra in area dalla sinistra ma Scalvini è fantastico e compie un intervento da portiere professionista. Nel botta e risposta è la Liguria ad andare vicino al vantaggio con Fatnassi che serve una palla con il contagiri a Thiam che coglie il palo. Nel primo minuto di recupero Schiavon sblocca il risultato con un perentorio colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e porta in vantaggio il Friuli Venezia Giulia.

Pareggio Liguria all'ultimo respiro

La seconda frazione di gioco riprende con un ritmo atletico leggermente inferiore al primo tempo: 6 gare in 7 giorni e il caldo ne sono sicuramente gli artefici principali. Il primo squillo offensivo della ripresa giunge al 13′ con Mariani che tenta la conclusione dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta. Il Friuli amministra il vantaggio la Liguria è più propositiva, ma gli avversari cercano di rallentare i ritmi di gioco. Al 38′ Jebbar calcia un destro potente e preciso di controbalzo ma l’estremo difensore avversario para in presa sicura. Al 43′ il subentrato Tussellino calcia con decisione dai sedici metri, ma la conclusione non inquadra lo specchio della porta. In pieno recupero Thiam colpisce la traversa con un tiro mancino dalla distanza.

Sembra la fine di una gara sfortunata e invece al 52′ la Liguria firma clamorosamente il pari: Zuppiroli effettua una torre di testa, palla ribattuta ed è lo stesso Zuppiroli che calcia di prima intenzione, Tosoni respinge corto e Jebbar con un tap-in vincente firma incredibilmente l’1-1 che protrae la finale ai supplementari proprio all’ultima azione.

Ai rigori Liguria campione d'Italia

I due tempi supplementari rispecchiano l’andamento di tutta la partita, con la Liguria che comanda le operazioni e il Friuli più attendista che cerca di infilare la difesa ligure con veloci ripartenze. Si arriva così ai calci di rigore. Decisivo Scalvini che para il 1º rigore ai friulani mentre Thiam realizza il rigore che porta sul tetto del torneo gli azzurri. La Liguria è Campione d’Italia!

Il tabellino

Liguria-Friuli Venezia Giulia 6-4 dcr (1-1 dts)

Reti: 46’ Schiavon, 97’Jebbar

Liguria (4-2-3-1): Scalvini, Berretta, Fatnassi, Fontana, Franzino (94' Favazza), Gottingi (73' Damonte ), Graziani T. (65′ Tussellino), Jebbar, Mariani (77 Tomè), Thiam, Zinnari (85' Zuppiroli). A disp. Mondino, Borreani, Costa, Morchio. All. Chiappucci.

Friuli VG (4-3-3): Tosoni, Bozzo, Clarini, D’Angelo (90' German), Mallardo (78' Gori), Muranella, Musumeci (78' Lombardo), Palmegiano, Pinton, Schiavon (60' Marin), Tell (46' Rizzi ), Zuliani. A disp. Alessio, Cotti Cometti, Gotter Herve, Presti. All. Randon.

Arbitro: Framba di Torino. Assistenti: Trionfante di Torino e Aimar di Nichelino.

Note:ammoniti Zuliani (F), Pinton (F), Muranella (F), Mallardo (F), Bozzo (F), Damonte (L), Zinnari (L), Franzino (L), Fontana (L).

Sequenza rigori: Tussellino (L) gol, Lombardo (F) parato, Fatnassi (L) gol, Gori (F) gol, Favazza (L) gol, Palmegiano (F) gol, Tomè (L) gol, Bozzo (F) gol, Thiam (L) gol