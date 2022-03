Ligorna-Varese, Roselli ammette: "Per me è una partita particolare"

Il Ligorna va a caccia di un'altra impresa, i genovesi dopo aver battuto il Novara in trasferta, domenica affrontano il Città di Varese, terzo in classifica. L'obiettivo è quello di fare punti per rimanere fuori dalla zona playout in una sfida che arriva a sette giorni da rinvio della partita con il Borgosesia saltata a causa dei tanti contagi Covid tra i liguri.

Questo il commento di Mister Roselli sull’emozione nell’affrontare i varesini: "Quella contro il Città di Varese per me è una sfida molto particolare. In quella città ho vissuto due anni consecutivi, tre anni totali, di successi e di soddisfazioni pazzesche con la storica società di Varese splendida e tifoseria altrettanto splendida. È veramente un piacere incontrare questa squadra. Sarebbe stato più bello incontrarci in categorie superiori però questo è il calcio, lo ami in qualunque categoria quando hai passione".

Il tecnico racconta i prossimi avversari "Loro sono una squadra molto forte, allenata da un professionista come Ezio Rossi che ha fatto una bella carriera, persona oltretutto di alto livello. Molti sono i giocatori bravi in una squadra che è stata costruita per vincere. Il Novara ha sì un po’ strapazzato tutti in termini di punti ma loro sono lì per fare i Playoff dalla miglior posizione possibile. Sono Squadra veramente importante"

E il Ligorna? «Siamo sempre lì, giochiamo una volta sì una no, due volte sì due volte no. Questo è sicuramente un test importante sotto tanti punti di vista. Mi auguro che saremo all’altezza della situazione per poterci giocare la partita alla pari».