Ligorna, caccia al tris di vittorie contro il Vado

Torna in campo per il turno infrasettimanale la Serie D e nel Girone A il Ligorna sfida in casa il Vado, match che mette in palio tre punti importanti per allontarsi dalla zona playout. Entrambe le squadre hanno 18 punti, quattro in più dell’Asti che al momento sarebbe l’ultima squadra che dovrebbe passare dalle sfide dirette per salvarsi.

Ligorna-Vado, i genovesi possono fare tris

I padroni di casa sono in un buon momento, arrivano infatti alla gara dopo due vittorie in fila, il 3-0 contro il Ticino e il 2-1 sul campo del Sestri Levante, due scontri diretti a tutti gli effetti. I biancoblu si sono messi alle spalle la crisi e con la terza vittoria in fila potrebbero arrivare a metà classifica e viaggiare sereni anche se la graduatoria è molto corta e quindi per molte squadre ci sarà da lottare fino alla fine.

La seconda partita tutta ligure di fila per il Ligorna sarà contro il Vado che continua il suo campionato a ritmi alterni. Come detto anche i rossoblu hanno diciotto punti e hanno una particolarità, sono la squadra che ha pareggiato di più in tutto il campionato, sono nove le “X” in quattrordici gare, quattro sono arrivate negli ultimi cinque turni, in mezzo c’è stato anche il successo con l’Imperia 1-0 in trasferta.

Momenti felici quindi per le due squadre che si sfideranno a Genova domani, mercoledì 8 dicembre, alle 14,30 per allontare la zona playout.