Ligorna ko con il Vado, Monteforte: "Sconfitta immeritata"

Una zampata al 91' ha interrotto la striscia positiva del Ligorna. Il Vado ieri si è imposto sul campo dei genovesi in extremis con il gol dello 0-1 segnato in pieno recupero dopo una gara equilibrata. Per i biancoblu la sconfitta arriva dopo due vittorie in fila e con uan classifica che resta comunque buona.

Il commento di Monteforte a Ligornaa-Vado

Il tecnico del Ligorna Monteforte analizza così il match perso dai suoi: "Una partita in equilibrio, molto bella e giocata. Noi a costruire, loro a ripartire con grandissima qualità. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni ma quando è così in equilibrio e tale equilibrio si spezza è difficile riprendersi, specie al 91'. Credo che non meritassimo di perdere ma la palla è finita dentro ed è andata così. Abbiamo avuto occasioni importanti all'inizio del secondo tempo ma non le abbiamo sfruttate".

Il ko non pregiudica il buon periodo e la ottima stagione fino a qui della neopromossa come racconta il mister: "Il bilancio è buono. Abbiamo fatto due vittorie ma soprattutto prestazioni, e anche ieri la prestazione è stata buona. Eravamo ancora un po' in emergenza, soprattutto a centrocampo, con Botta e Bacigalupo ancora indisponibili. Abbiamo sofferto un po’ in freschezza ma i giocatori che hanno giocato hanno dato veramente tutto".