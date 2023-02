Il Ligorna perde il big match con il Vado

Il Ligorna va avanti ma poi viene rimontato 1-2 dal Vado nel big match di giornata in Serie D. I genovesi vengono così sorpassati al terzo posto proprio dagli avversari di giornata che riescono a effettuare la rimonta.

Ligorna, Roselli dopo la sconfitta con il Vado: "Comportamenti brutti da parte loro"

Ligorna-Vado 2-1, gol e cronaca

Parte meglio il Vado che al 6' è già pericoloso con Casazza il cui copo di testa viene neutralizzato da Atzori, poi ci prova il capocannoniere Di Renzo ma senza fortuna. Il Ligorna sale di colpi alla distanza e al 18' Donaggio ha una buona occasione ma non la sfrutta. Decisamente meglio fa il compagno Gulli che al 31' porta in vantaggio i suoi con una conclusione mancina che lascia di stucco Fresia. Il duello si ripete nel finale di tempo ma questa volta il portiere ospite ferma il giocatore del Ligorna.

La sfida continua sui binari dell'equilibrio e il Vado va vicinissimo al pareggio con Capra che colpisce una clamorosa traversa interna con un sinistro chirurgico. La risposta dei padroni di casa è un colpo di testa fuori non di molto di Donaggio. Al 71' il Vado perde De Bode, espulso,e in contemporanea viene allontanato dal campo anche Donaggio del Ligorna. Passano pochi minuti è Cenci, entrato da poco a battere Atzori per l'1-1. Gli ospiti prendono definitivamente in mano la partita e sorpassano al minuti 84 con Lo Bosco che trasforma un rigore concesso per fallo di mano di un difensore del Ligorna. Il finale è caotico con i padroni di casa che raggiungono il pareggio al 100' ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Il tabellino di Ligorna-Vado 2-1

LIGORNA vs VADO 1-2 (1-0)

RETI: 33' Gulli, 74' Cenci, 84' Lo Bosco (rig)

LIGORNA: Atzori, Gualtieri (78' Tassotti), Scannapieco, Botta (78' Cericola), Bacigalupo, Damonte, Gulli, Dellepiane, Serra (85' Abdelazim), Donaggio, Gerbino. A disposizione: Gragnoli, Lipani, Mancuso, Garbarino, Maresca, Mazzamuto. Mister: Roselli.

VADO: Fresa, Ropolo, D'Iglio, De Bode, Capra, Castelletto (68' Cenci), Lo Bosco (93' Manno), Di Renzo (87' Tinti), Ghigliotti, Casazza (68' Spanu), Bane. A disposizione: Melillo, Coduti, Castiglione, Mele, Bingo. Mister: Didu.

ESPULSIONI: 71' Donaggio, 71' De Bode

ARBITRO: Martino di Firenze