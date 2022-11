Il Ligorna torna al successo contro lo Stresa

Finisce 2-1 contro lo Stresa e il Ligorna torna ad esultare anche in campionato dopo averlo fatto in Coppa Italia. I ragazzi di Roselli dimenticano il ko con il Gozzano di domenica scorsa e tornano al successo tra le mura amiche in rimonta e soprattutto restano in piena zona playoff nel girone A di Serie D con 22 punti che valgono il quarto posto.

La sfida parte con gli ospiti subito aggressivi e bravi a portarsi in vantaggio, è il 7' quando Perkovic si testa batte Atzori. Un incidente di percorso e nulla più perché il Ligorna si lancia subito alla ricerca del pari e per poco non lo trova con Silvestri su punizione e poi con Donaggio, fermato dal portiere avversario.

Il gol però è nell'aria e la supremazia de padroni di casa si concretiza al 48' con Damonte che in mischia è il più lesto di tutti a infilare la palla in rete. Non è però finita, un punto non basta al Ligorna che vuole rimanere in zona playoff. Così dieci minuti dopo è Gerbino a trovare il raddopio e il soprasso dei suoi, nel frattempo rimasti senza mister Roselli, espulso per proteste. Finisce così 2-1, senza più molti sussulti, le energie conservate saranno decisamente utili domenica prossima contro il Sestri Levante primo in classifica e reduce da sette vittorie di fila.