Ligorna-Sestri Levante, decisa la data del recupero del secondo tempo

Il secondo tempo di Ligorna-Sestri Levante si giocherà l'11 aprile alle ore 18, è stata così decisa la data del recupero della seconda frazione del big match di Serie D tra le due squadre liguri. Si ripartirà dall'1-0 per i genovesi che avevano dominato la capolista ma poi si erano dovuti fermare a causa dell'infortunio dell'arbitro. Il direttore di gara aveva accusato un problema muscolare già alla fine della prima frazione, aveva provato a rientrare in campo ma dopo pochi secondi dall'inizio seconda aveva alzato bandiera bianca. Il regolamento in questi casi prevede che la sfida riprenda dall'esatto punto in cui si è fermata e ovviamente dallo stesso punteggio.

Saranno quindi due le giornate da disputare prima di procedere al recupero. Il Sestri Levante primo in classifica e lanciatissimo verso la promozione in C affronterà domenica prossima il Vado, reduce da una lunga serie di successi, e quella dopo il Gozzano in trasferta. Il Ligorna, che è in piena corsa per i playoff, sfiderà prima la Fezzanese e poi il Legnano.