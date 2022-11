Coppa Italia, Ligorna-Sestri Levante 2-1 Roselli: "Sono davvero soddisfatto"

Non molla mai il Ligorna, anche quando è in emergenza come oggi. I genovesi battono 2-1 il Sestri Levante dopo essere passati in svantaggio e avanzano in Coppa Italia per la felicità del tecnico Roselli: "Sono veramente soddisfatto perché aver visto questi ragazzi, soprattutto i più giovani, dare tutto e cercare di fare certe cose è qualcosa che mi rende felice. Avevamo voglia di rivalsa dopo domenica e andare avanti in coppa è quello che volevamo. Ci siamo riusciti ma pensiamo subito alla prossima sfida di Serie D".

Questo il commento del Direttore del Ligorna Ricci: "Siamo partiti abbastanza bene in campionato e ora vogliamo dare continuità ai risultati in trasferta in quanto, ad eccezione di Vado, abbiamo faticato un pochino. Nel complesso dobbiamo essere soddisfatti ma anche consci che questa squadra ha enormi margini di miglioramento e oggi l'ha dimostrato perché non ha mollato mai. Un risultato importante recuperare contro di loro e ora andiamo avanti. Ci teniamo ad avanzare su più fronti perché anche a livello societario è importante per noi farci conoscere fuori regione. Abbiamo finito la partita con tantissimi 2004 e 2003 del settore giovanile, un vanto per una società come la nostra".