Ligorna-Sestri Levante 1-1, Roselli: "Questa volta hanno dominato loro"

Il recupero del secondo tempo tra Ligorna e Sestri Levante fa terminare la sfida fu sull'1-1. Dopo l'1-0 del primo giocato a metà marzo, la seconda frazione è stata giocata oggi perché nel giorno originale della gara l'arbitro si era fermato per infortunio e quindi la partita era stata interrotta. A marzo il Ligorna era passato in vantaggio con Gulli, oggi a rimettere tutto in parità è stato il gol di Forte.

Ligorna-Sestri Levante 1-1, le parole di Roselli

Al termine della gara ha parlato il tecnico del Ligorna Roselli: "L’altra volta è stata una partita dominata dal Ligorna, questa invece dal Sestri, forte del fatto che non aveva niente da perdere. L’hanno messa su un incrociare la palla sempre in area per tutti gli attaccanti e tutti i centrocampisti di grande qualità. Anche se nel primo minuto abbiamo rischiato di fare goal. Oggi era una prestazione non paragonabile a quelle normali. Il calcio non è così in quanto di solito si rientra negli spogliatoi ed eventualmente si cambia qualcosa. Questo oggi ovviamente non era possibile. A me è capitato di allenare squadre che avevano già vinto il campionato. Non si regala mai niente però si gioca. Devo dire che oggi oltre a giocare è stata una partita molto dura, con entrate molto forti e un po’ questa cosa mi ha sorpreso".