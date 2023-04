Ligorna-Sestri Levante, il recupero del secondo tempo si tinge di rossoblu

La lunghissima sfida tra Ligorna e Sestri Levante finisce 1-1. La prima frazione di gioco si era giocata il 15 marzo con il Ligorna che l'aveva spuntata grazie a Gulli, poi l'infortunio dell'arbitro aveva, come da regolamento interrotto il match. Il secondo tempo si è giocato oggi, a quasi un mese di distanza, in condizioni un po' diverse. I rossoblu infatti arrivano a Genova dopo la certezza matematica della promozione in Serie C, mentre il Ligorna è in piena lotta per i playoff grazie al suo quinto posto.

Ligorna-Sestri Levante 1-1, la cronaca del secondo

I corsari però non sono per niente demotivati dall'aver raggiunto lo storico traguardo, all'inizio rischiano sulla doppia conclusione di Cericola e Gullli poi però si fanno vedere dalle parti di Atzori, bravissimo a neutralizzare il colpo di testa di Forte. La pressione della capolista sale, Conti colpisce il legno, poi Candiano non inquadra la porta e infine Forte segna il pareggio al 68'. Da lì in poi il Ligorna si fa vedere con Bacigalupo e Gulli, il Sestri con Marquez e Forte, ma nessuno trova la via del gol.

Il pari è un buon risultato per il Ligorna che resta quinto con un margine di cinque punti sulla sesta posizione, occupata dall'Asti. I playoff sono sempre più un obiettivo concreto per la società genovese che è solo al secondo anno di fila in Serie D.