Ligorna, torna Silvestri: super colpo di mercato per i genovesi

Le due vittorie in altrettante gare in Serie D non placano la voglia di migliorarsi del Ligorna che oggi ufficalizza Marco Silvestri.

Due partite e due vittorie in Serie D, la stagione del Ligorna è partita alla grande nonostante la sconfitta in Coppa Italia con il Vado. Il club genovese non vuole però fermarsi e oggi presenta il suo nuovo un acquisto, un colpo di categoria superiore. Torna infatti a Genova Marco Silvestri centrocampista che ha giocato l’ultima stagione in Serie C con l’Avellino. Silvestri rientra al Ligorna dove tre anni fa fu proprio mister Monteforte a lanciarlo.

La società ha emesso una nota per salutare il grande colpo di mercato: “Il Ligorna conferma le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri e comunica ufficialmente l’ennesimo colpo di mercato, pronto ad alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra: è arrivata infatti la firma di Marco Silvestri direttamente dai professionisti.

La carriera di Silvestri, nuovo giocatore del Ligorna

Per il centrocampista, classe ’99 e cresciuto nel Genoa, si tratta di un ritorno in Biancoblù dopo la splendida stagione 2018/19, la quale vide la nostra società raggiungere la finale Playoff di Serie D contro l’Inveruno. Un’annata che condusse Silvestri dritto verso una società blasonata come l’Avellino.

Con gli Irpini esperienza molto importante che gli ha permesso di collezionare ben 39 presenze, delle quali 33 in Serie C. Dato che conferisce maggiore peso a una firma che costituisce anche un graditissimo ritorno alla corte di Mister Monteforte, il quale lo lanciò in Biancoblù ormai tre stagioni fa”.