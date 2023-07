Ligorna, rinnova il ministro della difesa Scannapieco

Il Ligorna continua con le conferme, dopo capitan Botta, arriva anche la conferma dell'importantissimo difensore Scannapieco, lo ha annunciato la società con una nota ufficiale: "La Società SCD Ligorna 1922 dopo il rinnovo di Capitan Botta è lieta di annunciare un altro importante rinnovo: quello di Paolo Scannapieco, uno dei giocatori simbolo della passata stagione in Serie D. Sarà ancora suo il compito di guidare la difesa biancazzurra durante il prossimo campionato di Serie D.

Nato nel 1997 a Pietra Ligure, Scannapieco è cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa, distinguendosi come uno dei migliori difensori nel Girone A di Serie D nelle ultime tre stagioni, le ultime due delle quali in Biancazzurro.

Dopo aver accumulato un’importante esperienza in Rossoblù ha indossato le casacche di Virtus Bergamo, Inveruno e soprattutto Pavia, con cui nel 2018 ha disputato un campionato da protagonista prima di tornare in Liguria, con le maglie di Vado e Imperia. Nel 2021 la firma con il Ligorna, squadra con cui oggi si appresta a disputare la terza stagione consecutiva.

Le parole dei Scannapieco dopo il rinnovo

Queste le parole di Paolo Scannapieco: "Sono contentissimo del rinnovo. Non sono mai stato tre anni in una squadra e questo significa che si è instaurato un rapporto che va oltre al rapporto calcistico. Mi sento veramente in famiglia, sono contento di proseguire in questa società. Ringrazio il Presidente e il Direttore per la fiducia. In questi due anni siamo cresciuti tanto e arriviamo da una finale Playoff sfuggita di pochissimo. Non vedo l’ora di ricominciare per raggiungere grandi obiettivi insieme".

A Paolo un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società per un’altra splendida stagione insieme, con soddisfazioni sia di squadra sia personali.