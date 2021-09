Ligorna, Scannapieco: “Ottimo mercato, ci possiamo togliere delle soddisfazioni”

Non è stato semplice e soprattutto ci è voluto tempo, ma alla fine Paolo Scannapieco è arrivato al Ligorna durante l'estate di calciomercato. La società lo ha corteggiato a lungo come racconta il diretto interessato in una intervista ai canali della squadra genovese: “Ho avuto un primo contatto con il presidente, sono stato subito contento, poi è vero la trattativa non è stata breve, ma alla fine ho raggiunto l’obiettivo di vestire questa maglia”.

Il giocatore si presenta così ai nuovi tifosi: “Mi piace avere la palla nei piedi, penso di essere un buon difensore”. A parlare per lui c’è una carriera di tutto rispetto iniziata nel settore giovanile del Genoa e passata poi tra Virtus Bergamo, Pavia e Imperia in cui ha giocato per un anno e mezzo prima di arrivare al Ligorna.

Ora per il calsse 1997 è arrivato il momento di una nuova avventura: “La società ha fatto un buonissimo mercato, sono contento della squadra che si sta allestendo e penso che ci possiamo togliere tante soddisfazioni”. Iniziando magari dalla Coppa Italia, con il turno preliminare che vedrà i genovesi opposti domenica prossima al Vado. Poi il 19 settembre scatterà il campionato di Serie D con esordio nella tana del Fossano.