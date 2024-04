Il Ligorna cerca il pokerissimo con la Sanremese

Derby ligure nel Girone A di Serie D per il Ligorna, impegnato domenica in casa alle 15:00 contro la Sanremese. Biancazzurri in piena corsa Playoff e reduci da quattro vittorie consecutive contro Città di Varese, Alba, Chieri e PDHAE. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre gare per i Matuziani, undicesimi a quota 42 punti.

Qui il commento di Mister Lunardon sulla condizione della squadra e sull’avversaria di giornata: "Contro la Sanremese per noi è uno scontro diretto. Stiamo recuperando i giocatori che hanno avuto problemi nell'ultimo periodo ed è una cosa positiva perché ci portano energie fresche. Dobbiamo continuare a spingere perché il traguardo è ancora lontano".