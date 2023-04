Il Ligorna schianta la Sanremese, i playoff sono più vicini

Il Ligorna riprende a correre e lo fa nel momento giusto. I genovesi battono 2-0 in casa la Sanremese e blindano il quinto posto salendo a più sei sul Legnano a due giornate dalla fine. Manca poco alal qualificazione ai playoff alla squadra di Roselli che nei prossimi due turni dovranno fare un solo punto per entrare nella post season.

Ligorna-Sanremese 2-0, gol e cronaca

La partenza di gara è tutta degli ospiti che ci provano due volte con TRizzo senza fortuna. Il Ligorna sale di colpi con il passare del tempo, al 17' ci prova Scannapieco che aggiusta la mira al 28' quando segna da pochi passi la rete del vantaggio in un primo momento annullata per fuorigioco ma poi convalidata dopo un confronto tra l'arbitro e il guardalinee. Nel finale è Bacigalupo a tentare il raddoppio ma non trova il bersaglio grosso. In pieno recupero Valagussa centra in pieno il palo della porta di Atzori.

Lo spavento è grande per il Ligorna che nella ripresa chiude però subito la questione, al 52' calcio d'angolo per la testa di Sanchez Serra che colpisce la traversa, sulla respinta si avventa Gulli che spedisce in porta. La seonda frazione scivola via senza troppi problemi per il Ligorna, Atzori deve intervenire in un paio di occasioni e poi compie un grande intervento all'80' su Panattoni. A pochi minuti dal termine Abdelazim scappa in contropiede, salta anche il portiere ospite ma la sua conclusione viene bloccata prima di entrare in porta da Valagussa.

Il tabellino di Ligorna-Sanremese 2-0

LIGORNA: Atzori, Gualtieri (82’ Lipani), Scannapieco, Botta (68’ Mazzamuto), Bacigalupo, Gulli (77’ Rizzo), Dellepiane, Cericola (72’ Abdelazim), Serra Sanchez, Gerbino (78’ Tassotti), Garbarino. A disposizione: Gragnoli, Damonte, Mancuso, Maresca. Allenatore Giorgio Roselli

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Gagliardi, Aperi (62’ Scalzi), Giacchino (77’ Del Barba), Valagussa, Rizzo, Nouri (46’ Aita), Larotonda (38’ Pellicanò) (66’ Panattoni). A disposizione: Bohli, Bechini, Riviera, Secondo. Allenatore Gabriele Giannini

ARBITRO: Davide Cerea di Bergamo

ASSISTENTI: Gianluca Pampaloni e Giulio Cucchiar di La Spezia

RETI: 29’ Scannapieco, 53’ Gulli

NOTE: giornata mite, spettatori 150 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Atzori, Giannini, Lipani. Angoli 6-3 per il Ligorna. Recupero 7’ pt, 5’+1’ st.