Ligorna, il presidente Saracco: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile"

Il Ligorna è arrivato ad un passo dalla finale playoff di Serie D, non è bastato l'1-1 con la Sanremese per passare il turno, ma la cavalcata dei genovesi nel girone A di Serie D è stata travolgente con il record di punti della formazione ligure e un'annata tutta nelle posizioni di vertice.

Ligorna, il presidente Saracco parla della stagione

L'amarezza per il verdetto di oggi non cancella la stagione e ricordarlo è il presidente Saracco sulla pagina Facebook del suo club: "Quello che è stato fatto quest'anno è qualcosa di incredibile. Con la prima squadra abbiamo portato ai supplementari una corazzata come la Sanremese. Per quanto riguarda la Juniores Nazionale abbiamo vinto i Playoff e siamo arrivati alla fase nazionale. Tre leve giovanili in semifinale regionale, due delle quali in finale con una vittoria e una sconfitta ai calci di rigore. Ora voglio godermi ciò che di bello abbiamo fatto, ricordandoci che in Serie D rappresentiamo sì una città ma che rappresentiamo anche e soprattutto il nostro quartiere. Ma mai abbassare la guardia nella vita, in quanto bisogna sempre cercare di migliorarsi. Grazie a tutti, di cuore"