Il Ligorna si ferma contro la Sanremese

Sconfitta interna per il Ligorna nel Girone A di Serie D contro la Sanremese. Una rete nel primo tempo e due nel secondo frenano la corsa Playoff dei Biancazzurri.

La sfida comincia con un’occasione di marca biancazzurra, quando al 4' è Miracoli a colpire di testa su cross da sinistra di Licco, ma la difesa salva. Al 10' si fanno vivi i Matuziani con il calcio di punizione di Gagliardi, brillantemente smanacciato da Sanfilippo. Tre minuti più tardi è Manuzzi a rendersi pericoloso con la sua serpentina sulla destra, seguita da una conclusione rasoterra che dà solo l’illusione del goal. Passano quattro minuti e i Biancazzurri sono ancora pericolosi con la conclusione di Tassotti dal cuore dell’area, assistito dal cross di Rimondo, ma la sfera termina alta. Al 19' la svolta del primo tempo, con il calcio di rigore concesso alla Sanremese tra le proteste del Ligorna, che chiedeva un fallo di mano avversario pochi istanti prima. Si incarica della battuta Gagliardi, il quale supera Sanfilippo e porta in vantaggio i Matuziani. Al 27' ancora Sanremese con Lordikapanidze, la cui conclusione di collo termina alla destra di Sanfilippo. Passano cinque minuti e ci prova ancora Licco dal limite ma la palla è troppo centrale e il portiere blocca. Pericolosissimo ancora il Ligorna al 36', con il fendente di Rimondo, assistito da Manno, che termina di poco a lato alla sinistra di Bohli. Ultima occasione di marca matuziana, con l’azione solitaria di Rocco che salta due uomini, si invola in area e conclude ma la sfera termina fuori. Si va così al riposo con il vantaggio ospite.

Il secondo tempo si apre con la conclusione da lontano su calcio di punizione da parte di Gagliardi, al 49', con Sanfilippo che non rischia e devia in calcio d’angolo. Sullo stesso corner i Matuziani trovano il doppio vantaggio con la conclusione da biliardo da parte di Ricco, il quale calcia nell’angolino in basso a sinistra. Dopo due minuti il Ligorna avrebbe l’occasione di accorciare con Miracoli, ma il bomber supera il portiere con un pallonetto ma la difesa spazza sulla linea. Al 63' ancora Gagliardi su calcio di punizione ma Sanfilippo si fa trovare pronto. Dopo due giri di lancette arriva il tris della Sanremese, con Larotona abile a farsi trovare pronto davanti alla porta, insaccando la sfera dopo una traversa colpita dai compagni di squadra. Grandi le proteste in casa biancazzurra per il colpo alla testa subito pochi istanti prima del calcio d’angolo da Rimondo, poi costretto a uscire. Al 72' ancora proteste biancazzurre sul tiro-cross di Dellepiane dalla destra, con Bohli che respinge a ridosso della riga di porta, con i ligornini che reclamano la rete che non viene convalidata. Al 75' ci prova Manuzzi con una botta da fuori che Bohli spedisce in calcio d’angolo, mentre due minuti più tardi è Ibe a concludere con il mancino, ma Sanfilippo si allunga alla sua destra e fa buona guardia. Doppia conclusione Ligorna dal limite, prima con Manuzzi all’82' e poi con Bacigalupo all’83', ma la sfera centra la porta, anche se di poco. Ultima occasione di marca matuziana, con Conti che conclude e Sanfilippo che para alla sua destra. Vittoria per la Sanremese a Genova contro il Ligorna.

Questo il commento di Manuel Lunardon, mister dei Biancazzurri: «È difficile commentare questo risultato perché è stato viziato da tantissimi errori arbitrali. Una conduzione gara non all'altezza della partita. Speriamo non sia pregiudicato l'obiettivo finale. Adesso devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una partita di grandissimo spessore tecnico e tattico. Nonostante le difficoltà, anche sotto di due gol, hanno continuato a macinare gioco e a creare occasioni. È un peccato perché c'era grande voglia di continuare questo percorso, ma adesso dobbiamo essere bravi a rialzarci e a pensare alla partita di domenica, come se fosse una finale».

SERIE D | GIRONE A

LIGORNA vs SANREMESE 0-3 (0-1)

RETI: 21' Gagliardi (rig), 51' Rocco, 65' Larotonda

LIGORNA: Sanfilippo, Danovaro, Scannapieco, Miracoli, Cattaneo (77' Bacigalupo), Rimondo (71' Tancredi) , Dellepiane (92' Arbocò), Licco (54' Daniello), Manno, Tassotti, Manuzzi. A disposizione: Bodrato, Lurani, Botta, Mangiaricina, Arbocò. All: Lunardon.

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Nenci, Ibe (97' Spatari), Gagliardi (92' Farrauto), Rocco (81' Santonocito), Di Fino, Lordkipanidze, Larotonda, Vassallo (74' Conti), Incorvaia. A disposizione: Ferro, Salto Lomba, Cesari. Mister: Bertani.

ARBITRO: Esposito di Napoli