Ligorna, scatta la festa salvezza: il presidente Saracco "Grazie a tutti, è stata una lotta infinita"

Il Ligorna è salvo matematicamente con una giornata di anticipo. La festa salvezza può scattare per i genovesi che centrano l'obiettivo stagionale in Serie D e da neo promossa si giadagano un altro anno nel massimo campionato dilettantistico. Decisivo è stato il pari di ieri contro il Pont Donnaz, un 1-1 che alla fine accontenta tutti. Il presidente dei liguri Saracco esulta così a fine gara: "L’anno scorso siamo riusciti a vincere l’Eccellenza al primo colpo e oggi siamo riusciti a mettere la parola fine a questa lotta salvezza infinita. Volevo ringraziare tutta la nostra gente che è venuta qua, tutte le persone che hanno lavorato durante tutto l’anno. Ci sono stati tanti mesi di lavoro dietro a una stagione così importante per una società come il Ligorna. Il momento chiave? Non c’è stato un momento in cui abbiamo fatto poco e un momento in cui abbiamo fatto molto. Però sicuramente quelle 7 partite in 21 giorni, con la vittoria contro Novara, Lavagna e Chieri, sono state un momento che ci ha dato la consapevolezza di essere una buona squadra. La vittoria a Novara è stata veramente speciale. Quella è stata una giornata epica come abbiamo detto già dopo la partita".

Gioia infinita anche per il capitano Botta: "Siamo contenti. Sono arrivato un anno fa, abbiamo vinto l’Eccellenza e quest’anno volevamo garantire un altro anno di Serie D al Ligorna. La società ci ha dato tutto quello che poteva darci, è stato un campionato veramente duro e tosto. Ci sono stati momenti più difficili e momenti veramente belli, grandi vittorie contro squadre blasonate. Abbiamo fatto più fatica magari con le nostre dirette concorrenti diretti. Alla fine è arrivato questo punto al termine di una settimana in cui abbiamo fatto calcoli su calcoli e siamo felicissimi. Il momento chiave della stagione? La sconfitta in casa con la Caronnese, 0-1 all’ultimo minuto, forse è stato il momento più difficile in cui ci siamo trovati. Da lì poi è scattato qualcosa, abbiamo iniziato a fare risultati un po’ su tutti i campi con vittorie importanti che ci hanno fatto scalare la classifica. La vittoria anche contro la Sanremese ci ha dato tre punti fondamentali perché ci ha permesso di gestire meglio i risultati successivamente".