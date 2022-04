Ligorna, Roselli: "Per la salvezza sarà lotta punto a punto"

Il Ligorna pareggia 1-1 contro il Vado e resta a più due sui playou d Serie D, un risulato che regala comunque soddisfazioni a mister Roselli: "Siamo stati bravi a siglare l?1-1 poco dopo il loro vantaggio e poi ci siamo controllati bene. Questo è un campionato in cui le situazioni sono a volte difficili da prevedere perché tutto dipende anche dalla quantità di giovani in campo, che quindi hanno esigenza di crescere. Ma anche la condizione atletica incide. Ora giochiamo una volta ogni tre giorni, mercoledì con la Sanremese. I risultati delle concorrenti oggi sono andati per il verso giusto ma sappiamo benissimo che per la lotta salvezza sarà una sfida punto a punto fino all?ultima giornata".

Le parole di Ciro Cipolletta: "È stata una partita combattuta. Ci siamo trovati sotto con un goal rocambolesco ma siamo riusciti a riprenderla con bravura ed un pizzico di fortuna. Adesso ci portiamo a casa questo punto e guardiamo subito alla sfida in casa di mercoledì con la Sanremese".

Il commento di Mattia Placido: "Era una partita importante. Questo è un punto che ci avvicina al nostro obiettivo, complici anche i risultati delle dirette concorrenti. Abbiamo già archiviato la partita di oggi e abbiamo la testa a mercoledì contro la Sanremese".