Ligorna, rinnova anche Donaggio

Sono giorni di fuoco per il Ligorna che annuncia il terzo rinnovo di contratto, uno per reparto. Roselli ripartirà in difesa da Scannapieco, confermato ieri, a centrocampo da capitan Botta, permanenza annunciata due giorni fa, e in attacco da Luca Donaggio. Il centravanti resterà al Ligorna anche l'anno prossimo dopo aver concluso la stagione con sette reti, due delle quali nel match che ha sancito la salvezza con la Sanremese.

Ad annunciare la buona riuscita della trattativa è stata proprio la società che ha prima tratteggiato la carriera del giocatore: "Classe ’97, l’attaccante scuola Genoa si è contraddistinto nelle ultime stagioni con le maglie di Vado, Imperia e Ligorna. In maglia rossoblù nel recente passato un campionato di Eccellenza da protagonista impreziosito da 19 reti e dalla promozione del Vado in Serie D. In due delle ultime tre stagioni invece esperienza importante all’Imperia, prima in Eccellenza e poi in Serie D, campionato nel quale ha chiuso con 12 goal in 33 partite nel 2020/21", e poi svelato le prime parole dopo la firma dell'attaccante: "Sono molto contento di aver trovato un accordo anche quest’anno perché qua sto veramente bene, ho trovato belle persone e un Presidente che tutti vorrebbero avere"