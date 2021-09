Ligorna, il DG Ricci: “Girone di alto livello, ci saranno tante battaglie”

Venti squadre di alto livello per un girone A diche regalerà tantissime battaglie. La neopromossaè pronta ad iniziare la nuova avventura. I genovesi sono stati inseriti nelcon Asti, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Derthona, Fossano, Gozzano, Novara, Pontdonnaz-Honearnadevancon, RG Ticino, Saluzzo, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Caronnese, Città di Varese.

A comentare la composizione del girone è il Direttore Generale della società di Genova, Stefano Ricci: “Come prima impressione penso che sarà un girone molto impegnativo impreziosito dalla presenza del Novara che regala ulteriore spessore alla categoria. Tante però sono le squadre forti, la Caronnese viene da molte stagioni di livello, il Gozzano l’anno scorso ha stravinto il campionato anche se ha rinunciato alla Serie C, ci sono poi Casale, Derthona e altre piazze importanti che hanno una grande storia”.

Il cammino sarà lungo e ricco di difficoltà, prosegue Ricci: “Possiamo già dire che sarà un campionato molto impegnativo, non vedo squadre deboli oppure grandi differenze, sarà un girone molto livellato verso l’alto e difficile. E’importante capire fin da subito che dovremo partire con il piede giusto perché ci aspettano tante battaglie. Non vediamo l’ora di iniziare per misurarci in questa nuova avventura”:

La strada per fare bene anche in Serie D è stata tracciata con un progetto molto interessante: “Siamo una neopromossa che ha deciso di iniziare un percorso giovane - conclude il Direttore Generale - e non solo. Escluso Gomes, gli altri giocatori sono tutti liguri. Siamo sicuri che nel nostro territorio esistano giocatori importanti da crescere sia in prima squadra che nel nostro settore giovanile. E’ per questo che abbiamo deciso di puntare forte anche sui nostri prodotti interni”.