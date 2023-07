Ligorna, Lunardon si presenta: "Voglio valorizzare i giovani"

L'ufficialità era arrivata qualche settimana fa, oggi però è stato il giorno della prime parole del nuovo allenatore del Ligorna, Lunardon. Il tecnico prende il posto di Roselli che l'anno scorso ha portato la squadra al quinto posto in Serie D, con il record di punti e andando vicinissimo a eliminare la Sanremese ai play off. Adesso inizia il nuovo corso con l'ex tecnico del Borgosesia che racconta: "Quando ho parlato con presidente e direttore ha visto persone che hanno voglia di fare bene e la scelta è arrivata in automatico. Per me è una scelta importante, il Borgosesia mia ha dato la possibilità di iniziare, con due anni molto buoni, ma adesso voglio concentrami si questa nuova avventura".

I giovani saranno al centro del progetto: "Ho voglia di conoscere il mio staff e tutte le persone e i giocatori che fanno parte di questa società. C'è un settore giovanile molto florido, mi piacerebbe capire e testare sul campo quali sono i giocatori predisposti per il salto in prima squadra. Devono capire che ci vuole dedizione, lavoro, sacrificio, mi piacerebbe molto valorizzare i giovani come ho fatto a Borgosesia. Voglio ringraziare presidente e direttore per questa grande occasione che voglio sfruttare al centro per cento".

Ha parlato anche il presidente Saracco della scelta in panchina: "Lunardon mi è piaciuto da subito, appena è stato contattato ha voluto venire, è stata una trattativa lampo. Siamo straconvinti che possa fare un ottimo lavoro".