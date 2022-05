Ligorna, tutto in novanta minuti con il Pont Donnaz

L'obiettivo è la salvezza senza passare dai playout e domenica il Ligorna proverà a chiudere la partita. In casa contro il Pont Donnaz, sfida in programma alle 16, i genovesi dovranno strappare i tre punti in uno scontro diretto visto che la squadra della Valle d'Aosta è avanti di un punto (47-46 i punti i classifica delle due squadre). Tutto in novanta minuti quindi nella speranza che l'Asti, a quota 44, e ad oggi ultimo qualificato ai playout, non faccia risultato pieno in casa contro la Lavagnese, già retrocessa.

Insomma tutto è ancora nelle mani del Ligorna che però non può più sbagliare. Lo 0-2 di domenica scorsa contro la Caronnese ha fatto ripombare alle soglie della zona playout i ragazzi di Roselli protagonisti solo pochi giorni prima della grande impresa contro la Sanremese. La terza squadra di Genova ha messo a referto tanti punti contro le big del girone A di Serie D, ma ora deve riuscire a spuntarla contro una diretta concorrente per evitare di complicarsi la vita.

Il Pont Donnaz però non sarà avversario facile, con le ultime due vittorie di fila con Imperia e Borgosesia ha messo il turbo e ha lo stesso obiettivo del Ligorna: vincere per chiudere la questione salvezza con un turno di anticipo.