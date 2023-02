Ligorna-Pont Donnaz, Roselli: "Stiamo facendo cose straordinario"

Sfida casalinga per il Ligorna domenica a Genova. Biancoblù pronti a ricevere tra le mura amiche il Pont Donnaz, compagine valdostana reduce da tre vittoria e due pareggi nelle ultime cinque partite, attualmente al decimo posto. Uomini di Mister Roselli attualmente al terzo posto, a dieci punti dalla Sanremese seconda e due dal Vado quarto. Vittoria in rimonta contro il Fossano nell’ultima giornata.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Il Pont Donnaz è una squadra che all’inizio doveva ancora essere completata, cosa che è stata fatta. Negli ultimi tempi non perdono mai e fanno sempre risultato, inoltre sono in una buona posizione di classifica. Sono una buona squadra allenata molto bene, con qualche giocatore che avevamo cercato anche noi (sorride, n.d.r.). Una squadra che si è sistemata benissimo per la categoria in questo momento".

Roselli fa poi il punto sulla stagione: "Secondo me noi stiamo facendo qualcosa di straordinario. Sicuramente avrò qualche piccolo merito, ma i meriti maggiori sono della società e dei giocatori. Ora c’è la salvezza a pochi punti di distanza, ovvero il primo step, ciò che volevamo. Il secondo step è la parte sinistra della classifica e poi, se ci rimangono alcune partite, vediamo cosa succede. Ogni tanto penso a un anno fa quando sono arrivato e vedere questo miglioramento generale mi soddisfa. I meriti vanno sempre in primis alla società, una cosa dovuta quando le cose vengono fatte nel modo giusto".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Cericola è sempre fuori, così come anche Brunozzi, per il quale dobbiamo valutare la condizione in vista delle prossime partite. Gli altri giocatori mi pare siano tutti in condizione ad eccezione di alcuni acciaccati che hanno lavorato a parte in questa settimana. Parlo in particolare di coloro che in queste settimane hanno giocato quasi sempre. Contiamo comunque di recuperarli tutti".