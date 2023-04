Il Ligorna è ai playoff di Serie D

Mancava un punto e ne sono arrivati tre, il Ligorna va sul sicuro, batte il Pinerolo 1-0 in trasferta grazie al gol di Cericola su rigore nel primo tempo, e vola ai playoff promozione in Serie D con il quinto posto in classifica nel girone A.

I genovesi, che sono solo al secondo campionato di D di fila dopo la promozione del 2021, andranno a competere per provare a salire fino in Serie C, obiettivo proibitivo per gli uomini di Roselli che però cullano un sogno più che meritato durante l'arco di tutta la stagione. Il quinto posto con 63 punti di oggi infatti non è un caso, i genovesi sono rimasti nelle posizioni che contano per tutto il campionato, perdendo solo sei gare e strappando punti sia al Sestri Levante capolista che alla Sanremese seconda della classe.

Oggi è arrivato il punto esclamativo, con il rigore di Cericola a far scattare la festa meritata per il Ligorna che entra nel gotha del calcio dilettantistico con la speranza di restarci a lungo.