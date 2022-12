Ligorna-Pinerolo, Roselli: "Partita complicata" 

Il Ligorna è pronto a chiudere un 2022 da favola. I genovesi, terzi in classifica nel girone A di Serie D, sfidano domani il Pinerolo, sedicesimo e in piena bagarre per evitare i playout. Una partita difficile perché i piemontesi sono affamati di punti e secondo mister Roselli hanno caratteristiche che possono mettere in difficolà la sua squadra: "Quella contro il Pinerolo sarà una partita totalmente diversa rispetto a quella contro la Sanremese, per certi versi più complicata. Sono una squadra molto fisica, si sanno difendere bene e hanno giocatori molto tecnici sui calci piazzati, e quindi in sintesi sono una squadra complicata per quelle che sono le nostre caratteristiche".

Qui il commento sulla condizione della squadra: "Diciamo che questa e la prossima saranno partite un po’ anomale per noi come per tutte le altre squadre, in quanto sono ravvicinate e caratterizzate da meno preparazione. Per noi probabilmente un po’ di più per l’impegno di coppa e per l’enorme minutaggio che il nostro reparto offensivo ha accumulato nelle ultime tre partite".