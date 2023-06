Ligorna, è Lunardon il nuovo allenatore

Il Ligorna ha scelto il nuovo allenatore, è Lunardon che lascia il Borgosesia per trasferirsi a Genova. La società ligure che anche l'anno prossimo militerà in Serie D ha deciso di affidare a lui la panchina dopo il divorzio da Roselli e lo ha annunciato con una nota ufficiale: "La SCD Ligorna 1922 è lieta di annunciare la nuova guida tecnica per la Serie D: trattasi di Manuel Lunardon, pronto a guidare i Biancazzurri dal 1° luglio durante la stagione 2023/24.

Ex giocatore, ritiratosi nel 2018 con la maglia del Gozzano, Lunardon ha lavorato fin da subito per sviluppare la sua nuova carriera raccogliendo dapprima esperienza nelle vesti di vice allenatore del Piacenza e, nelle ultime due stagioni, come allenatore del Borgosesia nel Girone A di Serie D, lo stesso del Ligorna.

Grande attenzione al gioco, crescita di numerosi giovani e ben 104 punti raccolti in due stagioni: questi sono gli ingredienti che lo hanno messo in luce e che hanno spinto il Presidente Saracco e la dirigenza del Ligorna verso il tecnico biellese".

Le prime parole di Lunardon

Questo il commento di Manuel Lunardon, nuovo tecnico biancazzurro: "Quando ho parlato con il Presidente e il Direttore ho trovato persone dal grande spirito che hanno voglia di fare bene. Era una scelta importante e non ci ho pensato due volte, è venuta in automatico. Devo ringraziare il Borgosesia perché mi ha dato la possibilità di allenare per due anni. Un’esperienza in cui ho conosciuto persone che mi hanno supportato e mi hanno anche permesso di sbagliare, in cui sono migliorato come persona e come allenatore. Devo soltanto che ringraziarli ma, detto ciò, ora voglio concentrarmi solo a questa nuova stimolante avventura".

Qui le sue prime impressioni e le intenzioni per il prossimo futuro: "Ho voglia di conoscere l’ambiente, di conoscere le persone che lavorano all’interno della squadra, di conoscere il mio staff e tutti i giocatori della rosa. Ho voglia di incominciare a creare empatia e una bella connessione tra di noi perché solo attraverso questi valori si possono ottenere risultati importanti. Parlando con il Direttore mi è stato detto che c’è un Settore Giovanile molto florido con molta qualità e mi piacerebbe testare sul campo e capire, anche parlando con i loro allenatori, quali sono i giocatori predisposti per fare un passo in prima squadra. Un passo importante che richiede dedizione, lavoro e sacrificio, in quanto devono essere consapevoli che quando si entra in un gruppo bisogna mettersi a disposizione e lavorare perché non c’è niente di scontato. Detto questo mi piacerebbe riuscire a valorizzare i giovani come è stato fatto in questi due anni al Borgosesia. Sicuramente voglio ringraziare la società per questa possibilità, per me è una grande occasione e voglio sfruttarla al 100%".

Questo il commento di Andrea Marini, preparatore atletico di Mister Lunardon, anch’egli in arrivo dal Borgosesia: "Sono pronto per questa nuova avventura, in cui ho seguito con grande voglia il Mister, con cui collaboro di cui sposo le idee calcistiche. Devo ringraziare Borgosesia che mi ha dato l’opportunità di fare il preparatore atletico in Serie D, cosa per cui sarò sempre grato, ma ovviamente ringrazio ora il Presidente Saracco e il Direttore Ricci per avermi dato la possibilità di seguire il mister. Sono determinato e voglioso di iniziare a lavorare per il Ligorna".

Questo il commento di Stefano Ricci, Direttore Sportivo del Ligorna: "Abbiamo incontrato in questi anni il Borgosesia che è una squadra giovanissima e il mister, Manuel Lunardon, è riuscito a ottenere risultati divertendo ed esprimendo una qualità di gioco importante. Nel momento in cui è arrivato alla fine il progetto precedente abbiamo subito pensato a lui. Ci siamo incontrati in poche ore e il suo entusiasmo è stato contagioso per tutti noi. Dobbiamo cercare di formare sempre più giovani, come accaduto con Gerbino e Atzori, anche grazie a un Settore Giovanile che si sta mettendo in evidenza, basti pensare per esempio alla vittoria del titolo regionale con i 2009. Ora stiamo procedendo con i rinnovi di contratto ma il nostro obiettivo è avere tanti giovani sul nostro campo, a partire dai nostri, e fare in modo che questa società possa crescere sempre di più. Sottolineo che non abbiamo intenzione di ridimensionare i risultati. Partiamo da un quinto posto che vogliamo cercare di confermare, vogliamo prefiggerci di fare un campionato importante".