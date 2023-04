Ligorna-Legnano, Roselli avverte tutti: "Loro sono in forma"

Ritorna tra le mura amiche il Ligorna in Serie D, avversario del Legnano domani alle 16:00. Da un lato i Biancoblù si trovano al quinto posto e sono reduci dal pari contro la Fezzanese. Dall’altro i Lilla, capaci di superare il Chieri e attualmente al settimo posto, a cinque punti dai genovesi.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Il Legnano è una squadra in salute che ha inanellato cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite. Stanno facendo un girone di ritorno pazzesco e sono una squadra, già buona, che ha cambiato qualcosa in occasione del cambio di proprietà. Hanno anche un giorno di riposo in più nelle gambe e dunque sarà una partita difficile contro una squadra forte come tante di quelle che stiamo incontrando in questo momento".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Damonte sarà assente per squalifica. Inoltre, oltre ai soliti assenti lungodegenti, dobbiamo valutare se Bitta e Di Masi potranno partire dall’inizio o meno".