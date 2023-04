Pareggio show tra Ligorna e Legnano

Finisce in pareggio la sfida tra Ligorna e Legnano in Serie D. Uomini di Mister Roselli in dieci uomini per quasi tutta la partita, ma capaci di trovare il vantaggio a fine primo tempo. Pari e vantaggio lilla nella ripresa, con rete del definitivo 2-2 da parte di Dellepiane a cinque dal termine. Per la squadra di Roselli è il terzo il pareggio di fila, ora i ligoru sono quinti a più quattro sull'Asti e continuano a viaggiare in zona playoff.

Ligorna-Legnano 2-2, i gol e la cronaca

Primo tempo avaro di occasioni da goal. Le due squadre si studiano fino al 18', quando Arpino entra in area sulla sinistra e conclude, con la sfera che termina alta sopra a Atzori. Al 20' il momento che cambia la sfida, con l’espulsione diretta di Serra Sanchez per un contrasto a centrocampo, con le veementi proteste dei Biancoblù. Il ritmo della sfida non decolla ma, quando tutto sembra condurre alle reti inviolate a fine primo tempo, ci pensa Gerbino a portare in vantaggio i suoi. Al primo minuto di recupero botta da parte colpo al volo da dentro l’area, deviazione e palla in rete alle spalle di Ravanelli. Si va così all’intervallo sul risultato di 1-0.

Nel secondo tempo il ritmo di gioco non decolla ma il Legnano trova prima il pari al 71' e poi il vantaggio al 77', sempre con due incornate di testa prima di Mamadou Koné e poi di Banfi. La partita sembra così indirizzarsi verso la vittoria lilla ma il Ligorna non muore mai. È Dellepiane a trovare il pari con un tap-in in area che regala così un punto d’oro al Ligorna, difeso da Atzori al 90', smanacciando la conclusione direttamente da calcio d’angolo di Felici. Un punto per parte al Ligorna.

Il tabellino di Ligorna-Legnano 2-2

LIGORNA vs LEGNANO 2-2 (1-0)

RETI: 46' Gerbino, 71' Kone, 77' Banfi, 85' Dellepiane

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Botta, Bacigalupo, Di Masi, Gulli, Dellepiane, Cericola, Serra Sanchez, Gerbino, Garbarino. A disposizione: Gragnoli, Gualtieri, Lipani, Abdelazim, Mancuso, Tassotti, Maresca, Mazzamuto, Rizzo. Mister: Roselli.

LEGNANO: Ravanelli, Talarico, Silvestre, Mapelli, Arpino, Donnarumma, Pagani, Vernocchi, Bamba,

Rocco, Staffa. Cirenei, Zeroli, Losio, Felici, Aprile, Kone Mamadou, Banfi, Calabrò, Kone Odojoubie.

ARBITRO: Amadei di Terni