Verso il derby Ligorna-Lavagnese, le parole di mister Lunardon

Il Ligorna reduce da due vittorie consecutive e ancora imbattuto, conto la Lavagnese che invece non ha ancora vinto in campionato. Le due formazione si presenteranno in campo con questi risultati per il derby tutto ligure della quarta giornata del girone A di Serie D.

Ligorna-Lavagnese, parla Lunardon

A due giorni dalla sfida parla il tecnico dei genovesi Lunardon: "Incontriamo una squadra con ottime individualità, aggressiva e che propone un bel gioco con tante cose interessanti. Sarà una partita aperta in cui dovremo essere bravi a tenere i ritmi alti. Loro per caratteristiche fisiche lo faranno. È la terza partita in sette giorni e la tenuta mentale e fisica sarà importante".

Nel frattempo è stata designata la squadra arbitrale per il match, il Direttore di gara Francesco Saffioti della sezione AIA di Como, il quale sarà coadiuvato dagli Assistenti Edoardo Monelli della sezione AIA di Busto Arsizio e Marco Barlocco della sezione AIA di Legnano.