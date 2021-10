Ligorna-Lavagnese, turno infrasettimanale tutto ligure in Serie D

Domani, mercoledì 6 ottobre, alle 15 match tutto ligure in Serie D tra Ligorna e Lavagnese per la quarta giornata di Serie D.

Ligorna contro Lavagnese, il calendario mette di fronte le due squadre liguri nel primo turno infrasettimanale della stagione. Si gioca domani, mercoledì, alle 15 una sfida che ha già un grande significato per entrambe le formazioni.

Ligorna-Lavagnese: genovesi in piena forma

I padroni di casa sono terzi in classifica anche se nell’ultima giornata non sono riusciti nell’impresa di portare via punti sul difficilissimo campo del Gozzano. La squadra di Monteforte ha tenuto il campo in maniera perfetta fino all’ 85’ quando è arrivato il gol dei padroni di casa a rimettere nel cassetto i sogni dei genovesi. La Serie D del Ligorna è comunque iniziata nel migliore dei modi con i successi, entrambì per 2-0, contro Saluzzo, in casa, e Fossano, in trasferta.

Lavagnese in cerca di riscatto

Momento invece molto complicato peer la Lavagnese, ultima della classe con zero punti, con tre sconfitta di fila in Serie D a cui si aggiunge la quarta in Coppa Italia contro il Sestri Levante. Il gruppo di Fasano ha molti nuovi innesti e deve trovare la giusta amalgama, ma deve farlo in fretta se non vuole accumulare troppo ritardo. Contro il Bra sabato scorso è arrivato il ko 2-1, stesso risultato della prima giornata di campionato quando al Riboli è passato il Città di Varese. Nel secondo turno i bianconeri hanno invece vissuto una giornata del tutto storta finita con il 4-0 a favore dell’Imperia.

Le due squadre l’anno scorso non si sono affrontate perché il Ligorna giocava in Eccellenza, ma in Serie D hanno dato vita nel 2020 e nel 2019 a due belle prtite, una è fiinita in parità 1-1, l’altra ha vito i genovesi vincere 4-3, sono questi gli ultimi due precedenti del match.