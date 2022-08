Ligorna, pokerissimo alla Lavagnese in amichevole

Il primo test è positivo per il Ligorna che batte 5-0 la Lavagnese. La squadra che anche l'anno prossimo militerà in Serie D dopo l'ottimo campionato passato, è scesa in campo nella prima amichevole stagionale contro i bianconeri che l'anno scorso sono retrocessi in Eccellenza.

La sfida è stata subito messa sui binari dei genovesi grazie ad un Donaggio già in splendida forma, il bomber del Ligorna ha segnato tre gol nel solo primo tempo indirizzando la strada, nella ripresa ci hanno invece pensato Provenzano e Bacigalupo a chiudere i conti. Tante note liete per Roselli che dopo aver traghettato la squadra verso una salvezza tranquilla subentrando in corsa, adesso ha la possibilità di costruire la squadra fin dall'estate.

E la Lavagnese? La sconfitta è stata ampia ma va detto che i levantini hanno cambiato molto durante il mese di luglio, compreso l'allenatore con l'arrivo di Cammaroto. Sicuramente la prima sgambata non può essere indicativa, si aspetteranno gli altri test magari con avvesari maggiormente alla portata per capire le potenzialità di una squadra che vuole essere protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.