Guido Poggi: "Ho sempre ammirato il Ligorna, anche da avversario"

Un binomio nato quasi per caso, dopo una chiacchierata informale e quasi casuale, come hanno spiegato i protagonisti dopo l'ufficialità. E' così che è iniziata l'avventura di Guido Poggi al Ligorna dove è diventato da poco il nuovo direttore del Settore Giovanile del club. Un impegno importante perché l'ambiziosa realtà genovese, che anche l'anno prossimo militerà in Serie D, ha messo al centro del proprio progetto i giovani, molti dei quali sono già stati importanti per la salvezza di questa annata della prima squadra.

Guido Poggi, ai microfoni dei social del club ligure, svela perché ha scelto di intraprendere questa nuova avventura: "I prinicipi della società e i miei sono gli stessi, ci siamo trovati subito, conoscevo già il presidente, poi ho conosciuto il direttore e tutti e due sono stati molto convincenti. Da avversario ho affrontato spesso le giovanili del Ligorna, poi l'ho visto salire in Serie D e mantenere la categoria, e in me si è creato anche un senso di ammirazione. Ora faccio parte di questo gruppo e voglio migliorare giorno dopo giorno le mie competenze nel settore in cui andrò a lavorare".