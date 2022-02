Ligorna, Roselli avvisa tutti: "Attenzione al Gozzano"

Dopo il successo contro il Saluzzo, in trassferta e in rimonta, Roselli, arrivato da poco sulla panchina del Ligorna avvisa tutti in vista del prossimo turno di campionato. La sfida sarà al Gozzano e l’allenatore, alla vigilia del match ha parole di grande elogia per la squadra.

"Il Gozzano è la squadra che ha subito meno goal nel nostro girone - spiega Roselli - solamente 14. Potrebbe essere la squadra che ha subito perfino meno goal in Italia. Per i miei parametri è la squadra più bella che ho visionato fino a oggi, pur non avendoli mai incontrati dal vivo. Ci sarà un motivo se lo scorso anno hanno conquistato il girone di Serie D. Oggettivamente ho visto una squadra organizzatissima».

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Per quanto riguarda la condizione della squadra è tutto un po’ aleatorio. L’altro ieri hanno lavorato i ragazzi che non avevano giocato, mentre gli altri hanno fatto scarico. Oggi allenamento misto tutti insieme, e la routine sarà questa fino al 20 ogni settimana. Un continuo girare, diciamo. La speranza è che non ci siano più infortuni di quelli che già abbiamo. Al momento è out Placido per covid, mentre fuori per infortunio Brunozzi e Zaccaria".

Infine, un commento sulla tragica scomparsa di Marco Santeusanio: "Quando succedono queste cose si rimane esterrefatti, parliamo di una vera tragedia. Esprimo grande vicinanza alla sua famiglia".