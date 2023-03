Ligorna-Gozzano, Roselli: "Peccato per le tante assenze"

Sfida importante in chiave Playoff quella di Genova tra il Ligorna e il Gozzano, in programma domenica alle 15:00. Da un lato i Biancoblù, quinti in classifica, hanno voglia di riscatto dopo la sconfitta interna contro il Vado. Dall’altro il Gozzano, sesta della classe, è reduce anch’essa da una sconfitta, contro il Chieri, e dista cinque lunghezze dai Ligornini.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Sappiamo che tipologia di squadra sia il Gozzano. Sempre in zona Playoff in questi anni, qualche stagione fa ha addirittura vinto il campionato. Lavorano molto bene e hanno tanti giovani di qualità. Giocano in modo esuberante, magari lasciando qualcosa alle avversarie, ma cercando di avere sempre il pallino del gioco. Queste caratteristiche sono nel loro DNA. Hanno almeno cinque giocatori con alcune precise caratteristiche. Credo che sarà una bella partita, con il nostro rammarico però di non essere al completo".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Peccato che in questo momento abbiamo tanti giocatori indisponibili, un po’ per infortuni e un po’ per somma di ammonizioni, fisiologico in questo periodo dell’anno. Per esempio, non avremo Bacigalupo, ma quello delle ammonizioni è comunque un problema comune a tutte le squadre. Di esclusivamente nostro, invece, ci sono i problemi legati agli infortuni. Dati per assodati i lungodegenti Brunozzi e Silvestri, rientrerà sì Cericola ma sarà fuori Donaggio, molto difficile da sostituire considerando le sue caratteristiche e il nostro organico. Poi saranno fuori anche Rizzo e Gualtieri. Siamo rimaneggiati ma coloro che giocheranno faranno di sicuro una bella partita".