Verso Ligorna-Gozzano, le parole di Lunardon

Esordio casalingo in Serie D nel weekend per il Ligorna di Mister Lunardon, impegnato contro il Gozzano nella seconda giornata del Girone A. Genovesi reduci dal pari in rimonta contro la Vogherese, Rossoblù dalla sconfitta casalinga all’esordio contro l’Alba.

Qui il commento di Mister Lunardon sulla condizione della squadra: "Dalla settimana scorsa abbiamo recuperato Daniello, che sarà della partita. Chi era fuori per problemi muscolari e articolari invece sarà ancora fuori".

Queste le sue parole sull’avversaria di giornata: "Incontriamo una squadra che per buona parte della rosa ha già lavorato insieme al mister. Una squadra che non è partita bene in campionato ma per certi versi collaudata e che ha preso giocatori importanti, come Pereira e Piraccini. Non sarà facile. Noi abbiamo voglia di fare bene, a maggior ragione giocando in casa nostra. Abbiamo voglia di continuare sulla scia delle prestazioni in Coppa Italia e in campionato. Abbiamo voglia di eliminare gli errori che ogni tanto si commettono, ricordando che solo attraverso gli errori si può migliorare. E noi abbiamo voglia di migliorare in quanto c’è grande margine. I ragazzi stanno bene e abbiamo fatto una settimana di lavoro importante".