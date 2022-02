Ligorna, calvario finito per Fiory: "Mi sto rimettendo in sesto"

Gianmarco Fiory torna in campo nel Ligorna, squadar che ha puntato su di lui durante il mercato di gennaio. Il nuovo estremo difensore dei genovesi ieri ha contribuito allo 0-0 con il Gozzano, un punto importante che vale il terzo risultato utile di fila e allontana i playout. Portiere di categoria, è stato uno dei colpi con cui la socoetà ha cercato di rafforzare la rosa in modo da dare a Roselli il giusto materiale per raggiungere la salvezza.

La gara con il Gozzano ha dato risposte positive e anche Fiory è soddisfatto: "Punto guadagnato, anche per la classifica e la zona in cui siamo. Un pareggio contro una squadra forte e che gioca bene. Ci prendiamo questo punto e continuiamo questa striscia di risultati".

Il girone A della Serie D non è una scoperta nuova per l'estremo difensore: " Un po’ conosco questo girone, ogni volta che ho giocato in Serie D l’ho disputato. È un girone di alto livello". Un banco di prova importante per il portiere che sembra essere uscito da un calvario durato alcuni mesi: "Venivo da sei mesi fermo per cui ho fatto quattro giorni di allenamento, tre giorni fermo per un acciacco, poi altri quattro giorni di allenamento e poi non è mai facile viste le tante partite ravvicinate. Piano piano mi sto rimettendo in sesto". Ora tutto è finito e Fiory può ritrovare la continuità per trascinare con le sue parate il Ligorna verso la salvezza.