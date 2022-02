Ligorna-Gozzano 0-0: ottimo punto per i genovesi, Roselli: “Grande partita"

Terzo risultato utile consecutivo e zona playout ancora una volta respinta. Splende il solo sopra al Ligorna che oggi pareggia 0-0 contro il Gozzano, formazione di alto livello in piena lotta per i playoff.

La cronaca di Ligorna-Gozzano 0-0

In tutto il primo tempo regna l'equilibrio. Le occasioni più pericolose passano dai piedi di Gassama e di Donaggio, ma entrambe le conclusioni vengono bloccate dai rispettivi estremi difensori avversari. Nel secondo tempo gli uomini di Mister Roselli riescono a contenere la manovra offensiva avversaria con grazie attenzione tattica. Fiory ha il compito di disinnescare le poche conclusioni avversarie, originate soprattutto dalle conclusioni da fuori area da parte di Cozzari. Al 70' l’azione che avrebbe potuto decidere la sfida: Lala si invola nella metà campo avversaria e serve Cericola, il quale effettua un traversone in mezzo che lo stesso Lala non riesce ad agganciare al meglio. Sfuma così il possibile vantaggio biancoblù in una sfida che termina a reti inviolate.

L'intervista a Roselli, tecnico del Ligorna

Il commento di Roselli: “Credo che i ragazzi abbiano fatto una grande partita. L’avevo detto prima della sfida: il Gozzano è la squadra che ad oggi ho visto come la squadra più organizzata e più bella e gli ultimi due risultati lo dimostrano. Oggi hanno fatto pochi tiri in porta e noi abbiamo avuto qualche occasione. Teniamo conto che è la terza partita in sette giorni e che più di un giocatore era in affanno. Le scelte sono state un po’ proiettate sulla partita di mercoledì, in cui dobbiamo avere gli stessi che avevamo prima del mercato. Cercheremo di fare del nostro meglio anche mercoledì ma io sono molto soddisfatto. Questi ragazzi, soprattutto i giovani, quando entrano dimostrano di poterci stare".

Infine, il suo commento sull’approccio sulla striscia positiva di tre partite: "I punti sono certamente la cosa che ti aiuta di più a credere nel lavoro di questi ragazzi. Tuttavia, i ragazzi sono troppo intelligenti per non capire che ci sono dei concetti dai quali non si può prescindere. Quelli secondo cui quando hai la palla è necessario che qualcuno si smarchi e che quando non ce l’hai bisogna marcare. Che si gioca negli spazi e allo stesso tempo di non far giocare troppo negli spazi gli altri. Sono concetti che deve avere qualsiasi squadra. La nostra per ora sta migliorando a vista d'occhio in questo e piano piano miglioreremo anche altre cose".

Il tabellino della sfida

SERIE D

LIGORNA vs GOZZANO 0-0

LIGORNA: Fiory, Calcagno, Scannapieco, Cericola (92' Salvini), Cipolletta, Donaggio (83' Gomes), Lala (74' Botta), Gerbino (74' Bacherotti), Garbarino A., Casanova, Silvestri (83' Bacigalupo). A disposizione: Atzori, Costa, Garbarino L., Pregliasco. Mister: Roselli.

GOZZANO: Ujkaj, Di Giovanni, Bane, Gemelli (79' Sangiorgio), Ciappellano, Montesano, Nicastri (79' Paoluzzi), Pennati, Gassama, Cozzari, Cominetti (46' Faye). A disposizione: Vagge, Italiano, Molinari, Costanzo, Rao, Repossi. Mister: Schettino.

ARBITRO: Tricarico di Verona