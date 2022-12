Ligorna, mister Di Spirito e i giovanissimi Regionali Fascia B: "Gruppo con potenzialità enormi"

Il gruppo U14 del Ligorna, quello dei Giovanissimi Regionali Fascia B, si è qualificato alla Fase Regionale sotto la guida di Davide Di Spirito, riuscendo a staccare il pass per confrontarsi con le migliori leve 2009 di tutta la Liguria. Supportato da Roberto Bellingardo e Matteo Fanti come staff tecnico e dai dirigenti accompagnatori Salvatore Mennella, Luca Ottonello, Federico Alvigini e Fabio Fiore, il tecnico della squadra sta conducendo i suoi ragazzi in questa seconda fase della stagione, che approfondiamo proprio attraverso le parole del Mister.

Ligorna, avvio sprint della Juniores: mister Cocuzza "Ci divertiamo ma con serietà"

"Allenavo e giocavo contemporaneamente in Prima Categoria fino a qualche anno fa", racconta Davide, "il Responsabile del Settore Giovanile dell’ANPI Casassa, Antonio Lignani, mi chiese di dare una mano con i più piccoli e devo dire che mi è piaciuto". Le prime esperienza da allenatore sono state con l’ANPI, con la James, con l’Athletic e con la Goliardica, poi la scelta: "A quel punto decisi di allenare e basta per coltivare questa grande passione". Per Di Spirito non è la prima stagione con la terza squadra di Genova. "Conosco il Direttore Saracco e il Presidente Ricci da diversi anni", racconta il Mister, "dopo il passaggio dalla Goliardica al Ligorna li ho seguiti e questo è il quarto anno che sono con loro". Seconda stagione in Biancoblù, dunque, dopo due con la Goliardica.

Che gruppo è quello U14 impegnato nella fase regionale? "Il nostro è un gruppo che ha delle potenzialità enormi e che secondo me non è ancora consapevole di questo", spiega il tecnico, "forse ancora un po’ acerbo dal punto di vista tecnico e tattico, cosa che ci sta vista l’età, ma che veramente non è ancora consapevole di ciò che può fare. Già ora che siamo a metà anno", aggiunge, "i ragazzi riescono a fare cose che a inizio stagione non riuscivano a mettere in pratica e si vedono già evidenti miglioramenti". Di una cosa su tutte è estremamente sicuro Di Spirito. "Nel momento in cui comprenderanno e orienteranno verso la giusta direzione queste potenzialità", aggiunge, "penso che avranno le caratteristiche per diventare tra le più forti in assoluto in ambito regionale".

Ligorna, gli Under 15 alla Fase Regionale: mister Annaloro "Questi ragazzi mi danno tantissimo"

Qual è la filosofia di gioco che maggiormente sposa Di Spirito? La risposta è chiara: "non esiste una mia particolare filosofia di gioco»" spiega il tecnico, "in quanto cerco di adattarmi ai giocatori che ho e alle leve che alleno". Durante la passata stagione il Mister era impegnato con la leva 2007, "con la quale magari palleggiavo e arrivavo in porta con qualche passaggio in più", mentre quest’anno i principi di gioco sono differenti, in quanto ho "ragazzi che si esaltano e diventano devastanti quando gli spazi sono aperti permettendomi di fare un calcio diretto e più verticale". La parola d’ordine è dunque “flessibilità”, cercando di strutturare il gioco in funzione delle caratteristiche della rosa.

"Il momento più bello in Biancoblù? Sicuramente la vittoria del Trofeo Caravella con i 2007", ammette Di Spirito, "con il passaggio al girone regionale che ci ha consentito di arrivare fino alle finali". Un’annata vissuta con un "gruppo creato da zero tra Ligorna e Goliardica", aggiunge, "quando vedi un gruppo unito a fine anno è sempre meraviglioso".

Una stagione, quella di quest’anno, che per ora sorride al gruppo allenato dal Mister, capace di conquistare l’accesso alla fase regionale che sta disputando in queste settimane. Possibilità per tutti di giocare con l’iscrizione anche al campionato provinciale sotto la guida proprio dai Mister Belingardo e Fanti, nel segno di una certa continuità tecnica.

"La nostra", spiega Di Spirito, "è una leva veramente molto unita proprio come gruppo di persone al di là dell’aspetto calcistico". Il Mister ha il piacere di citare un esempio su tutti, avvenuto durante una partita di qualificazione. Un Biancoblù rimane a terra dopo un calcio e nel prosieguo dell’azione un suo compagno di squadra segna la rete del 3-0. "Il marcatore dopo aver segnato non ha esultato", racconta, "ma è andato subito a correre dal suo compagno per verificarne le condizioni». Una cosa che evidenza che «questi ragazzi hanno la cultura del gruppo".

"Gli obiettivi stagionali si dividono su due binari", spiega infine il tecnico, "quello individuale della crescita personale di ogni atleta e quello legato alla creazione di profili che tra qualche anno siano pronti per la Serie D". "Il nostro obiettivo", aggiunge, "è quello di formare e allenare i futuri Scannapieco, Donaggio e Botta del domani". Parlando invece di obiettivi agonistici, "L’obiettivo era quello di qualificarci alla fase ragionale. Abbiamo le potenzialità per provare a qualificarci alle Final Four regionali", conclude, "e vogliamo provare a realizzare quest’impresa".