Ligorna, momento clou per le giovanili: la parola agli allenatori

Siamo nel momento chiave per il Settore Giovanile del Ligorna, uno dei punti cardine su cui sta investendo la società in ottica futura, cogliendone i frutti in questi anni in prima squadra. Dalla Juniores Nazionale all’U14 Regionale le squadre Biancazzurre si avvicinano al finale di stagione. Sono quattro le compagini che si stanno giocando il passaggio del turno, con accesso alle finali regionali. Analizziamo il momento delle cinque squadre attraverso le parole dei tecnici.

Il punto sulla Juniores del Ligorna

Attuale nono posto a una giornata dal termine per gli Juniores Nazionali. Biancazzurri, attualmente noni nel Girone A, in crescita e reduci dalla brillante vittoria in trasferta per 1-2 contro il Chisola. Mancano ancora due giornate, contro Gozzano e Vado, prima della fine del campionato. Queste le parole di Alessandro Cocuzza, tecnico della squadra: «Cerchiamo di vedere anche alcuni lati positivi, visto che le due annate precedenti siamo sempre arrivati alle finali Playoff. Nonostante questo campionato ci abbia colto un po’ di sorpresa rispetto alla rosa a disposizione, sicuramente abbiamo disputato un girone di ritorno migliore rispetto a quello di andata. Questo ci ha portato a vincere con le prime tre della classifica Chisola, Chieri e Asti, di cui due fuori casa. Bisogna accettare e saper aspettare la crescita ed il livello dei ragazzi a disposizione, soprattutto quando si punta a partecipare senza particolari pressioni».

Mancano due giornate nel girone di U17 Regionale, che vede i Biancazzurri al primo posto a +3 sulla seconda e a +6 sulla terza. Domenica la sfida che potrebbe regalare la qualificazione matematica alle semifinali regionali a un gruppo che si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione. Queste le parole di Nicolò Mazzarello, mister della squadra: «Ci troviamo a due giornate dalla fine del campionato regionale e siamo primi in classifica a +3 dall’Athletic, secondo, e a +6 dal Bogliasco, terzo. Sicuramente il nostro obiettivo, in questo momento, è quello di raggiungere il prima possibile le semifinali regionali. Siamo concentrati sulla vittoria del nostro girone mantenendo le due avversarie alle spalle. Attualmente possiamo dire di essere soddisfatti perché ci troviamo dove volevamo essere a inizio stagione. Però c'è ancora tanto da fare e anche se siamo a metà aprile si può dire che abbiamo passato un momento difficile quest'anno tra febbraio e marzo, in cui sono arrivate addirittura tre sconfitte. Ma i ragazzi sono stati grandi e non hanno mollato. Anzi, hanno reagito e lavorato sodo, rimanendo concentrati all’interno di un gruppo molto unito. Ne siamo usciti bene e ancora più uniti, e abbiamo voglia di giocarci questo finale di stagione al meglio».

Le parole degli allenatori delle altre leve giovanili del Ligorna

In piena corsa per la qualificazione la squadra impegnata in U16 Regionale, impegnata in un’entusiasmante lotta a tre al vertice per la qualificazione alle finali regionali. Queste le parole di Guido Poggi, tecnico della squadra: «Attualmente siamo in tre al vertice a pari punti e mancano ancora sei giornata. Una bellissima annata che mi sta sorprendendo. Abbiamo altre due squadre altrettanto brave, con cui stiamo competendo. Abbiamo vinto 9 partite e 2 le abbiamo pareggiate, media altissima che però non ci permette di essere primi da soli perché anche altre due squadre stanno facendo veramente bene. Siamo partiti con una rosa un po’ ristretta, inserendo qualche ragazzo del 2009 per permettere allenamenti e partite nel modo migliore possibile. I ragazzi stanno facendo benissimo e sono un gruppo unito. Vero è che i risultati aiutano ma va detto anche che dopo la sconfitta contro il Borgoratti, che nella Fase Provinciale ci aveva fatto vedere tutto nero, è iniziata una rincorsa bellissima che ci ha visto qualificarci in anticipo alla Fase Regionale. Un gruppo che sapevo avrebbe fatto bene ma non avrei pensato addirittura a questi livelli. Siamo molto soddisfatti».

Stagione di alti e bassi quella vissuta dal gruppo che sta affrontando la seconda fase dell’U15 Regionale. La situazione di classifica non permetterà ai Biancazzurri di giocarsi l’accesso alle finali ma rimane un campionato in cui sono state gettate le basi per le prossime stagioni. Queste le parole di Davide Di Spirito, tecnico della squadra: «Questa è un'annata dove siamo partiti con una squadra molto rinnovata e cambiata rispetto all'anno scorso. Alcuni ragazzi sono andati nelle professionistiche, mentre altri nuovi sono arrivati. Questo è stato una sorta di "anno zero" in quanto rispetto all'anno scorso si è un po' resettato tutto, iniziando un percorso di ricostruzione per gettare le basi per quello che sarà l'anno prossimo. Molti singoli sono cresciuti, ragazzi magari che l'anno scorso hanno giocato meno quest'anno ha fatto un'annata importante da titolari. Anche ragazzi più giovani che sono venuti da fuori si sono integrati benissimo e hanno fatto un percorso importante di crescita, diventando delle pedine fondamentali per il gruppo, con anche una prospettiva di fare la differenza negli anni che verranno. Dal punto di vista della classifica credo che ci fossero squadre senz'altro più attrezzate di noi, ma comunque i punti che abbiamo non dicono la verità. Abbiamo raccolto meno punti di quello che meritiamo perché abbiamo fatto delle prestazioni di altissimo livello dove, un po' per sfortuna un po' per episodi, non siamo riusciti a raccogliere ciò che ci saremmo meritati. Ecco perché siamo a metà classifica, nonostante negli scontri diretti contro le prime abbiamo messo in campo prestazioni veramente di livello. Questo ci fa capire comunque che la differenza che c'è tra noi e la prima è una differenza minima, una differenza di dettagli, aspetto che ci fa ben sperare. Basta limare alcuni dettagli, alcune sfumature e sono sicuro che saremo pronti per fare una stagione da protagonisti l'anno prossimo. Ci tengo a ricordare la vittoria della Coppa del Presidente a metà anno, che è stato comunque un motivo di soddisfazione».

Fase combattuta quella del gruppo impegnato in U14 Regionale. Quattro squadre in lotta per la qualificazione alle finali, con i Biancazzurri in testa in coabitazione con la Polis. Queste le parole di Guido Poggi, tecnico della squadra: «Attualmente siamo in testa al girone insieme alla Polis. Veniamo da due vittorie importanti nel contesto del campionato, la prima ottenuta in rimonta contro il Don Bosco Spezia, che era davanti a noi, mentre la seconda contro la Tarros in un campo vecchio stile, dove abbiamo saputo soffrire pur non giocando un gran calcio. La lotta per le prime quattro squadre è ancora aperta nonostante il primo posto in coabitazione. I ragazzi ogni giornata possono riservare sorprese, sia in positivo sia in negativo. Un gruppo, il nostro, che ci ha portato a comporre due squadre per dare spazio a tutti e cercare di raggiungere l’obiettivo di mantenere sotto osservazione tutti i ragazzi, indipendentemente dal loro stato di sviluppo fisico e tecnico. Siamo sicuri che possiamo ancora migliorare».