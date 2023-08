Il Ligorna riabbraccia Garbarino

NUovo colpo di mercato per il Ligorna che per il prossimo campionato di Serie D riabbraccia un suo ex giocatore, questo il comunicato ufficiale: "La Società SCD Ligorna 1922 ufficializza il tesseramento dell’esterno Lorenzo Garbarino.

Classe ’02, quello di Garbarino rappresenta un gradito ritorno dopo aver vestito la casacca biancazzurra nella stagione 2021/22. Cresciuto nella Lavagnese, il giocatore ha completato il Settore Giovanile alla Virtus Entella e durante la passata stagione ha disputato l’Eccellenza proprio con i lavagnesi, riuscendo a conquistare la promozione in Serie D.

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Garbarino: «Sono molto contento di essere tornato al Ligorna, dove ho disputato il mio primo anno tra i grandi. Dopo la bellissima esperienza passata a Lavagna, coronata con la promozione in Serie D, ho ritenuto che Ligorna fosse la tappa migliore per il mio percorso calcistico».

La Società augura al giocatore una stagione ricca di soddisfazioni sia personali sia di squadra".